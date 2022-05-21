«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России, который пройдет в Москве.
Отметим, что встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа. Матч начнется в 17:00.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Добавим, что по итогам этой игры решится судьба серебряных медалей российского чемпионата. У команд одинаковое по 53 очка. «Сочи» требуется только победа для того, чтобы занять второе место, «Динамо» устроит и ничья.
источник: РПЛ