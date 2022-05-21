«Торпедо» и «Факел» пробились в РПЛ на следующий сезон, «Оренбург и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыках

Сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ), по итогам которой «Торпедо» и «Факел» заполучили место в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон, а «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» отправились в стыковые матчи.

Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Таким образом, «Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ напрямую.

18 мая состоялась жеребьевка, которая определила хозяев и гостей первых стыковых матчей за право выхода в Российскую премьер-лигу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Команды Национальной футбольной лиги (»Оренбург» и «СКА-Хабаровск» проведут свои первые матчи плей-офф дома. Первые две встречи пройдут 25 мая, а ответные – 28 мая.