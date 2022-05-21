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РФС выдал лицензию на выступление в РПЛ всем клубам ФНЛ, претендующим на повышение в классе

Следующее заседание комиссии запланировано на 23 мая.
21 мая 2022 17:18
автор: Александр Поволоцкий

Российский футбольный союз провел очередное заседание комиссии по лицензированию, по итогам которого были выданы лицензии категории «РФС-1».

Как сообщает пресс-служба организации одобрены заявки всех клубов РПЛ, сохранившим право на выступление в лиге. Лицензии также получили шесть клубов Футбольной национальной лиги, претендующих на повышение в классе.

Первое место в турнирной таблице ФНЛ заняло «Торпедо». Вместе с «Факелом» московская команда пробилась в РПЛ на следующий сезон, «Оренбург и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах.

источник: РФС
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