В «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе Федуна и Заремы от управления клубом

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об уходе владельца красно-белых Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой от управления клубом.

«Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, в заключительном туре РПЛ «Спартак» на выезде играет с подмосковными «Химками».

29 мая в столичных «Лужниках» красно-белые в финале Кубка России встретятся с «Динамо».