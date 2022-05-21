Александр Мостовой - о выходе «Торпедо» в РПЛ: Красавцы и молодцы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возвращение «Торпедо» в Российскую Премьер-лигу после того, как «автозаводцы» заняли первое место в таблице ФНЛ.

«Торпедо» - красавцы и молодцы. Такую команду с такой богатой историей довести до того, что не справляются, - это было бы не по-футбольному. Многие будут рады, что «Торпедо» строится.

Что касается строящегося стадиона, то он строится — да. Но когда он построится — никто не знает. «Торпедо» — это Иванов, Стрельцов, Воронин. Эта история была, есть и останется. Очень здорово, что «Торпедо» снова войдёт в РПЛ», - сказал Мостовой «Чемпионату».

Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Таким образом, «Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ напрямую.