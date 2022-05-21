Алан Дзагоев заявил, что уходит из ЦСКА не по своей воле

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона.
«Конечно, комок в горле есть. Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось - с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, в 30-м туре РПЛ ЦСКА проведет домашний поединок с «Ростовом». Алан не попал в заявку на матч.
В составе армейцев Дзагоев становился трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.
источник: Чемпионат.com