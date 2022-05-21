Андрей Канчельскис порадовался выходу «Торпедо» в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выход московского «Торпедо» в РПЛ.

«Это здорово! «Торпедо» - команда с именем. В чемпионате Советского Союза там играли великие футболисты: Сахаров, Черенков. Возвращение «Торпедо» - историческое событие. Наконец на Автозаводской появится большой футбол! Хорошая ли замена «Арсеналу» из Тулы? Не сравнивайте. «Торпедо» - это бренд и имя. Они всю жизнь играли в высшей лиге. Это хорошая замена», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, по итогам последнего тура ФНЛ первые два места достались автозаводцам и воронежскому «Факелу». В переходных матчах сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск».