Мбаппе подпишет трехлетний контракт с «ПСЖ». Модрич был готов уступить ему 10-й номер в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе подпишет трехлетний контракт с «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe и Le Parisien.

У Мбаппе была договоренность и с «ПСЖ», и с «Реалом», а окончательное решение он принял только в эти выходные - перед финальным матчем сезона против «Меца».

По информации Foot Mercato, в случае перехода в «Мадрид» Мбаппе получил бы 10-й номер — об этом договорились с Лукой Модричем.

Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующее соглашение 23-летнего нападающего истекает 30 июня 2022 года.