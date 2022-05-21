Мбаппе подпишет трехлетний контракт с «ПСЖ». Модрич был готов уступить ему 10-й номер в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе подпишет трехлетний контракт с «Пари Сен-Жермен».
Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe и Le Parisien.
У Мбаппе была договоренность и с «ПСЖ», и с «Реалом», а окончательное решение он принял только в эти выходные - перед финальным матчем сезона против «Меца».
По информации Foot Mercato, в случае перехода в «Мадрид» Мбаппе получил бы 10-й номер — об этом договорились с Лукой Модричем.
Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующее соглашение 23-летнего нападающего истекает 30 июня 2022 года.
источник: Get French Football News