Александр Бородюк: Уже завтра в «Торпедо» будут думать о том, как играть в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал выход команды в РПЛ.

Напомним, что в заключительном туре ФНЛ черно-белые сыграли вничью с «Кубанью» (2:2) и заняли первое место в таблице.

«Сложный турнир, который получился уникальным. Горжусь командой, что она такой путь проделала. Ребята проявили характер. Завтра уже будем думать о том, как играть в РПЛ», - цитирует ТАСС Бородюка.

Напомним, что последний раз «Торпедо» играло в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2014/15.