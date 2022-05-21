Слуцкий объяснил отсутствие Дюпина в воротах «Рубина» в матче с «Уфой»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не доверил место в воротах на матч 30-го тура РПЛ против «Уфы» бессменному голкиперу команды Юрию Дюпину.

«Юра все-таки отыграл весь сезон, и вся эта большая эмоциональная нагрузка лежит на его плечах, потому что он самый опытный игрок в нашей уже такой молодой оставшейся команде. Да и раньше он тоже был самым опытным.

Мы посчитали нужным, что у Никиты этих эмоций на сегодняшнюю игру должно быть больше», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в основном составе вышел Никита Медведев. До этой встречи Дюпин не пропустил ни одного матча в текущем сезоне.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Рубина». Проигравшая команда напрямую вылетит в ФНЛ.