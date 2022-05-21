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Тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что команда заслужила чемпионский титул

В Италии близится развязка чемпионата
21 мая 2022 18:14
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команда заслужила чемпионский титул по итогам национального первенства.

«До сих пор мы были лучшими в Серии А, однако это нужно подтвердить завтра. Мы всю неделю готовились к этой игре в полном спокойствии. Мы создали хорошую возможность и заслужили титул, посмотрим, удастся ли нам завтра получить кубок», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «россонери».

Напомним, за тур до конца Серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на два очка.

В своих заключительных матчах подопечные Пиоли в гостях сыграют против «Сассуоло». «Милан» в этом матче устроит и ничья. «Интер» дома примет «Сампдорию».

источник: ФК «Милан»
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