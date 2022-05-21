Тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что команда заслужила чемпионский титул

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команда заслужила чемпионский титул по итогам национального первенства.

«До сих пор мы были лучшими в Серии А, однако это нужно подтвердить завтра. Мы всю неделю готовились к этой игре в полном спокойствии. Мы создали хорошую возможность и заслужили титул, посмотрим, удастся ли нам завтра получить кубок», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «россонери».

Напомним, за тур до конца Серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на два очка.

В своих заключительных матчах подопечные Пиоли в гостях сыграют против «Сассуоло». «Милан» в этом матче устроит и ничья. «Интер» дома примет «Сампдорию».