«Химки» обыграли «Спартак», ЦСКА разгромил «Ростов» в заключительном туре РПЛ

Завершились все матчи 30-го тура чемпионата РПЛ.

«Химки» на своем поле нанесли поражение «Спартаку» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Денис Глушаков (39-я минута, с пенальти) и Кирилл Боженов (44). У красно-белых единственный мяч на счету Самуэля Жиго, который провел последний матч за команду.

ЦСКА обыграл на своем поле «Ростов» со счетом 3:0. За армейцев забивали Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков и Игорь Дивеев. Чемпион «Зенит» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» - 0:1.

Серебряные медали завоевал «Сочи», который разгромил «Динамо» - 5:1. Московская команда стала третьей.

Результаты других матчей:

«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1

«Краснодар» - «Ахмат» - 1:1

«Арсенал» - «Урал» - 1:2

«Рубин» - «Уфа» - 1:2

Добавим, что вылетели в ФНЛ тульский «Арсенал» и «Рубин», а в стыковых матчах сыграют «Химки» и «Уфа».