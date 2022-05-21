Хет-трик Кассьерры принес «Сочи» победу над «Динамо» и серебряные медали чемпионата России

В заключительном туре РПЛ «Сочи» в большинстве на выезде разгромил московское «Динамо» и выиграл серебряные медали.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился колумбиец Матео Кассьерра. Еще по одному мячу забили Артур Юсупов и Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. Он же стал автором единственного гола хозяев, срезав мяч в собственные ворота.

На 56-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку за грубый фол получил Даниил Лесовой.

Таким образом, «Сочи» набрал 56 очков и опередил «Динамо» в турнирной таблице, финишировав вторым. Москвичи остались с бронзой.

РПЛ

30-й тур

«Динамо» (Москва) - «Сочи» - 1:5 (1:4)

Голы: Нобоа, 8 (автогол) - Юсупов, 27; Кассьерра, 33; 40; 68; Нобоа, 45 (с пенальти).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Паршивлюк, 72), Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян (Кутицкий, 72), Шиманьски (Гладышев, 72), Моро (Тюкавин, 46), Смолов (Грулев, 66).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов (Заика, 62), Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 81), Юсупов (Юрганов, 81), Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 62), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 70).

Предупреждения: Терехов, 45; Маргасов, 59 (оба - «Уфа»).

Удаление: Лесовой, 56.

22 мая. Москва. «ВТБ-Арена (Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина). 25716 зрителей.