«Уфа» в драматичном матче одолела «Рубин» и сумела сохранить прописку в РПЛ

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» прошел решающий матч 30-го тура РПЛ за сохранение прописки в РПЛ между «Рубином» и «Уфой». Победу одержали гости со счетом 2:1.

В составе казанской команды единственный гол забил Виталий Лисакович (37-я минута). У гостей отличились Владислав Камилов (54) и Дилан Ортис (90).

Отметим, на 102-й минуте игры «Рубин» не сумел реализовать пенальти. Виталий Лисакович не попал в ворота и лишил возможности казанскую команду оставить в РПЛ на следующий сезон. Для сохранения прописки в лиге подопечным Леонида Слуцкого достаточно было не проиграть.

Таким образом, «Уфа» расположилась на итоговом 14-м месте с 30 очками. Уфимский клуб примет участие в стыковых матчах. «Рубин» стал 15-м с 29 баллами и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

РПЛ

30-й тур

«Рубин» - «Уфа» 1:2

Голы: Лисакович 37, - Камилов 54, Ортис 90

«Рубин»: Медведев, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев (Мусаев, 88), Абильгор, Апшацев (Кузнецов, 63), Зуев, Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 70), Лисакович.

«Уфа»: Чичкан, Йокич (Журавлев, 51), Никитин, Плиев, Сухов (Кротов, 46), Кабутов (Ортис, 73), Иванов, Фищенко (Камилов, 46), Урунов, Агаларов (Мрзляк, 90), Касинтура.

Предупреждения:

Йокич (36), Иванов (68), Кучаев (81), Агаларов (83), Тесленко (85), Урунов (90).