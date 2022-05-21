Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22, Дзюба - в топ-5

Сегодня, 21 мая, завершился сезон-2021/22 в Российской Премьер-лиге. По ее итогам «Зенит» стал чемпионом России, «Сочи» занял второе место, а «Динамо» расположилось на третьей строчке. Лучшим бомбардиром лиги стал Гамид Агаларов из «Уфы» с 18-ю мячами.

Лучшие бомбардиры РПЛ сезона-2021/2022:

Гамид Агаларов («Уфа») – 18 голов;

2. Матео Кассьерра («Сочи») – 14 голов;

3. Дмитрий Полоз («Ростов») – 14 голов;

4. Федор Смолов («Динамо») – 12 голов;

5. Артем Дзюба («Зенит») – 11 голов.



Отметим, что «Рубин» и тульский «Арсенал» покинули чемпионат России и в следующем сезоне выступят в ФНЛ, а «Уфа» с «Химками» сыграют в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе.





