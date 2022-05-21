Марио Фернандес попрощался с армейцами: ЦСКА всегда будет первым!

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Спасибо Господу Богу за 10 лет, проведенные России. Без его помощи я бы ничего не достиг здесь. Всем партнерам по команде тоже огромное спасибо, так же как Бабаеву и Гинеру. ЦСКА всегда будет в моем сердце, ЦСКА всегда будет первым», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, игрок принял решение приостановить свою карьеру и вернуться на родину, в Бразилию.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА. На счету Фернандеса гол и результативная передача.