Бакаев рассказал, когда объявит о своем будущем в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию со своим контрактом.
Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний футболист может перейти в «Зенит».
«Когда будет решение по контракту? В конце сезона — после Кубка», — приводит «Чемпионат» слова Бакаева.
Напомним, что «Спартак» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
В минувшем чемпионате Бакаев провел 26 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.
Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая.
источник: Чемпионат.com