Бакаев рассказал, когда объявит о своем будущем в «Спартаке»

Гол? Нет. Штанга! Как Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ из-за не забитого на 103-й минуте пенальти

Развязка чемпионата РПЛ, особенно в той части, которая касалась борьбы за выживание, получилась по-настоящему огненной.