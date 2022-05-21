«Надеюсь, вы не будете мучить меня». Слуцкий не стал отвечать на вопросы журналистов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 30-го тура РПЛ с «Уфой».

«Спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, не было бы такой концовки, шанса все изменить. Они гнали нас до последней секунды, их поддержка была ключевым фактором игры. Надеюсь, вы не будете мучить меня сегодня вопросами», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы». «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.