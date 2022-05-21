Александр Мостовой: «Рубин» - позорники», Слуцкий – безобразие»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал «Рубин» за поражение «Уфе» в 30-м туре РПЛ, после которого казанский клуб вылетел в ФНЛ.

«Конечно, «Рубин» позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Слуцкий — это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берет и что-то там кричат. Интересно, сейчас Слуцкий найдет в себе мужество сказать: «Уберите меня»? Пенальти такой себе был, ну а Лисакович пусть и дальше селфи делает», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы». «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.