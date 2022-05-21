«Премьер-лига наша!». Воронежский губернатор поздравил «Факел» с выходом в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с выходом в РПЛ.

«Ура! Второе место! Премьер-лига наша! Очень волновался сейчас. Ну что ж, друзья, завершился очередной сезон в футбольной национальной лиге. Сейчас можно сказать, что таких итогов, такой игры от нашей любимой команды мы давно ждали», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, по итогам последнего тура ФНЛ первые два места достались московскому «Торпедо» и «Факелу». В переходных матчах сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск».

В последний раз воронежцы играли в РПЛ в 2001 году.