«Эмоции вообще захлестывают». Дзагоев попрощался с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попрощался с клубом и его болельщиками после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Я сегодня был на фанатской трибуне. Прочувствовал, что это такое. Если честно, то у меня все бурлит внутри. Эмоции вообще захлестывают, все было супер. Я говорил еще давно, что с 12-13 лет болел за ЦСКА. Я благодарен вам за все, я вас люблю. Дорогие болельщики, вы всегда давали нам силы! Также хочу сказать слова благодарности своим родителям за воспитание и любовь. Своей жене и своим детям, которые придают мне силы дальше играть в футбол. Руководству, которое всегда поддерживало. Обязательно еще увидимся», - приводит слова Дзагоева «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 4:0. Кроме Дзагоева о своем уходе из команды в связи с приостановкой своей карьеры объявил Марио Фернандес, забивший в матче с дончанами один мяч и сделавший результативную передачу.

По итогам сезона ЦСКА занял пятое место.