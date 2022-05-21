Губерниев объяснил, почему «Рубину» следует продлить контракт со Слуцким

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев пояснил, почему «Рубину» нужно продлить действующее соглашение с Леонидом Слуцким.

«Всё нормально! Люди делают селфи, скоро на второй тайм будут выходить в хоккейной форме. Я считаю, что «Рубину» нужно продлить трехлетний контракт со Слуцким. В следующем сезоне команда вылетает из ФНЛ, через год она вылетает из ФНЛ-2, а потом будет блистать в чемпионате Татарстана среди любительских команд. Люди идут свои путём, и мы не будем им мешать», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы». «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.