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Карпин назвал чудом результаты «Ростова» в минувшем сезоне

Дончане заняли девятое место в турнирной таблице
21 мая 2022 20:20
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне.

«Сказать, что очень доволен итогами сезона, ничего не сказать. Это больше похоже на чудо. В тех реалиях, в которых мы оказались в марте, без шести иностранцев. Если бы это были иностранцы на разных позициях, то ладно, а тут без трех опорных полузащитников и двух центральных защитников. Мы их подменили, кем могли. Результат, думаю, превзошел самые радужные ожидания», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

В заключительном матче чемпионата России «Ростов» на выезде крупно уступил ЦСКА со счетом 0:4 и занял девятое место.

Карпин покинул команду в начале сезона, возглавив сборную России, однако вернулся в нее после принятия санкций ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.

источник: «РИА Новости»
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