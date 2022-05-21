Рассказов ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов не уверен, что начнет следующий сезон в составе красно-белых.

«Мое будущее? Меня ничего не беспокоит по этому поводу. Готовлюсь к финалу. Что будет дальше, не знаю. Время покажет. Не знаю, останусь ли в «Спартаке», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне Рассказов провел 25 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

По итогам чемпионата «Спартак» занял десятое место, повторив свой худший результат. В то же время москвичи вышли в финал Кубка страны, в котором 29 мая сыграют против «Динамо».