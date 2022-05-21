«Спектакль, который все должны смотреть в футболе». Ротенберг оценил победу над «Динамо»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил гостевую победу своей команды над «Динамо» в 30-м туре РПЛ, благодаря которой южане расположились на итоговом втором месте в таблице.

«Все прекрасно понимают, что команда существует только третий сезон в РПЛ. В прошлом сезоне пятое место, в этом — второе. Очень красивая победа была сегодня над «Динамо». Сегодня было, как спектакль, который все должны видеть и смотреть в футболе», — передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился колумбиец Матео Кассьерра. Еще по одному мячу забили Артур Юсупов и Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. Он же стал автором единственного гола хозяев, срезав мяч в собственные ворота.