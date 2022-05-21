Сослан Джанаев: «Сочи» показал результат с минимальными инвестициями

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев поделился впечатлениями после того, как команда крупно обыграла «Динамо» (5:1) и расположилась на второй строчке в таблице РПЛ.

«Каждое серебро, которое завоевал, значимое. Вы же не верили в нас? Поэтому оно очень значимое для нас. Наша команда может показывать результат с минимальными инвестициями. За три года сделать такую команду дорогого стоит. Мы показали, что это семья», — передает слова Джанаева «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился колумбиец Матео Кассьерра. Еще по одному мячу забили Артур Юсупов и Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. Он же стал автором единственного гола хозяев, срезав мяч в собственные ворота.