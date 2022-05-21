Появилась информация, что Леонид Федун в ближайшее время покинет «Спартак»

Федун уходит из «Спартака». Такую новость сегодня вечером распространили некоторые телеграм-каналы.

«Вопрос окончательно решён, - утверждает канал «Спорт и сплетни». - Виной всему два связанных друг с другом обстоятельства: Зареме душно в стране и всё надоело; Леониду Арнольдовичу пояснили, что некоторые высказывания его неофициальной супруги задевают уже не только футбольное руководство, но и руководство повыше.

В общем, вопрос решенный. Осталось дело за деталями: кому, когда, в какой форме передаётся этот актив», - утверждает источник.

В самом «Спартаке» любая информация об изменениях категорически опровергается.