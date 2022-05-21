Килиан Мбаппе: Я очень рад, что смогу продолжать играть во Франции!

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с клубом на три года.

«Хотел бы сообщить, что принял решение продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», чему я, конечно, очень рад. Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает мне все возможности выступать на самом высоком уровне. Я также очень рад, что смогу продолжить играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добился успеха», - цитирует Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».

Как сообщает клубная пресс-служба парижан, новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации разных источников футболист получит подписной бонус в размере 300 миллионов евро, а его зарплата оставить 100 миллионов евро в год.