«Лацио» и «Верона» сыграли в результативную ничью, забив на двоих шесть голов

Сегодня, 21 мая, состоялся матч 38-го тура серии А между «Лацио» и «Вероной». Команды сыграли в результативную ничью - 3:3.
В составе хозяев отличились Жоване Кабрал (18-я минута), Фелипе Андерсон (29) и Педро (62). У гостей голы забили Джованни Симеоне (6), Кевин Лазанья (14) и Мартин Онгла (76).
Таким образом, «Лацио» набрал 64 балла и расположился на пятом месте в таблице серии А, на счету «Вероны» девятая строчка и 53 очка. В следующем сезоне подопечные Маурицио Сарри представят свой клуб на групповом этапе Лиги Европы.
Серия А
38-й тур
«Лацио» - «Верона» 3:3
Голы: Кабрал 18, Андерсон 29, Педро 62, - Симеоне 6, Лазанья 14, Онгла 76
источник: «Советский спорт»