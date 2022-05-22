Голевая передача Головина не помогла «Монако» обыграть «Ланс»

В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» на выезде сыграл вничью с «Лансом».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Бенуа Бадьяшиль с передачи Александра Головина и Виссам Бен-Йеддер.
Хозяева ответили голами Пшемыслава Франковски и Игнатиуса Ганаго, принесшего своей команде очко в добавленное арбитром время.
«Монако» пока остался на втором месте в турнирной таблице, которое гарантирует прямую путевку в Лигу чемпионов, однако теперь монегаски зависимы от результатов «Марселя» и «Ниццы», которые проведут свои матчи 22 мая.
«Ланс» остался на седьмой позиции.
Лига 1
38-й тур
«Ланс» - «Монако» - 1:2 (1:1)
Голы: Франковски, 30 - Бадьяшиль, 34; Бен-Йеддер, 62.
источник: «Советский спорт»