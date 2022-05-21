«Аталанта» проиграла «Эмполи», Миранчук весь матч провел на скамейке запасных

В 38-м туре итальянской Серии А «Аталанта» дома потерпела поражение от «Эмполи».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 79-й минуте забил Лео Штулац.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
«Аталанта» завершила сезон на восьмой строчке в турнирной таблице. Это означает, что подопечные Джан Пьеро Гасперини не примут участия в еврокубках в следующем сезоне.
«Эмполи» с 41 очком занял 14-е место.
Серия А
38-й тур
«Аталанта» (Бергамо) - «Эмполи» - 0:1 (0:0)
Гол: Штулац, 79.
источник: «Советский спорт»