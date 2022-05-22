«Фиорентина» одолела «Ювентус», Кокорин наблюдал за матчем со скамейки

В заключительном туре итальянской Серии А «Фиорентина» дома обыграла туринский «Ювентус».
Победу «фиалкам» со счетом 2:0 принесли голы Альфредо Дункана и Николаса Гонсалеса (с пенальти), отличившихся на последних минутах каждого из таймов.
Российский нападающий хозяев Александр Кокорин весь матч просидел на скамейке запасных.
«Фиорентина» с 62 очками заняла седьмое место в турнирной таблице.
«Ювентус» давно гарантировал себе четвертую позицию и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Серия А
38-й тур
«Фиорентина» (Флоренция) - «Ювентус» (Турин) - 2:0 (1:0)
Голы: Дункан, 45; Гонсалес, 90 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»