Российский полузащитник Дмитрий Черышев объявил об уходе из «Валенсии», попрощавшись со своими одноклубниками.

«Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, технический и медицинский персонал, а также всех работников этого прекрасного клуба. И прежде всего я благодарен болельщикам, которые всегда были с командой, даже в самые трудные моменты.

Я пытался оставить на поле всего себя. Иногда с большим успехом, иногда - с меньшим, но я всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог.

Сегодня я прощаюсь с вами с сердцем, полным благодарности за то, что позволили мне стать частью вашей истории! В моем лице у вас всегда будет плюс один фанат», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, россиянин выступал за «летучих мышей» с 2019 года. За это время он провел 121 матч, в котором забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач.

После 38 матчей «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице, однако ее еще может обойти «Осасуна», которая проведет свою заключительную встречу позже.