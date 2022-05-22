«Стыдно». Бакаев извинился перед болельщиками за вылет в ФНЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев заявил, что готов извиниться перед болельщиками за вылет команды в ФНЛ.

«Слезы? Не сдержал эмоций. Увидел болельщиков - нормальный человеческий фактор. Да все вместе. За весь сезон. За то, как я лично отыграл и провалил его. Один негатив сейчас.

Оценка сезону? Ужасная, провальная. За команду говорить не буду, но я провалил сезон.

Что скажу болельщикам? Извинюсь. Стыдно. Слова подобрать сложно. Они организовали великолепную поддержку. Готов ли я играть в ФНЛ? Готов на все», - приводит слова футболиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в 30-м туре казанцы на своем поле уступили «Уфе» со счетом 1:2 и вылетел в ФНЛ. В добавленное арбитром время команда Леонида Слуцкого не смогла реализовать пенальти.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.