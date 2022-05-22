Слуцкий стал вторым тренером-чемпионом России после Газзаева, который вылетел в ФНЛ

Трехкратный чемпион России во главе ЦСКА Леонид Слуцкий стал вторым российским специалистом вслед за Валерием Газзаевым, который помимо завоевания первой строчки в высшем дивизионе, вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в разные периоды тренерской карьеры.

Валерий Газзаев с москвичами трижды становился чемпионом России, а с владикавказцами - один раз. Но в сезоне 2012/2013 в итоге сменил своего сына Владимира Газзаева на посту главного тренера «Алании», что не помогло «красно-желтым» избежать вылета из элитного дивизиона.

Что касается Слуцкого, то его «Рубин» перед заключительным 30-м туром РПЛ боролся с «Уфой» за избежание прямого вылета из чемпионата страны. Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в ФНЛ.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.