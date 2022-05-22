Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком мира, подписав новый контракт с «ПСЖ»

Стали известны подробности нового контракта нападающего Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

Как утверждает журналист Танкреди Палмери, согласно трудовому соглашению 23-летний футболист будет получать в парижском клубе 93 миллиона евро в год без учета бонусов. Таким образом, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира. На второй и третьей строчках рейтинга располагаются его партнеры по команде, а именно Лионель Месси (35) и Неймар (30) соответственно.

Напомним, что вчера, 21 мая, «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан он присоединился в 2018 году – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 сыгранных матчах.