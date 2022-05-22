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Карадениз заявил, что Слуцкий должен остаться в «Рубине» и вернуть казанский клуб в РПЛ

Отечественный специалист возглавил команду зимой 2019 года.
22 мая 2022 09:09
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался по поводу вылета казанского клуба в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

Напомним, что вчера, 21 мая, команда из Татарстана на своем поле уступила «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинула лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

– Пусть Слуцкий остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом – пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать. Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань – это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху, – цитирует Карадениза «Матч ТВ».

Добавим, что вместе с «Рубином» в ФНЛ вылетел тульский «Арсенал». В стыковых матчах в сезоне-2022/23 «Уфа» встретится с «Оренбургом», а «Химки» станут соперниками «СКА-Хабаровска».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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