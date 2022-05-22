Лаксальт опроверг информацию о своем возможном уходе из «Динамо» в «Торонто»

Левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался по поводу появившейся новости о том, что он может покинуть стан бело-голубых и перейти в команду MLS.

Ранее стало известно, что 29-летний уругваец провел переговоры с «Торонто» на тему возможного трансфера летом 2022 года.

– Информация про переговоры с «Торонто» – фейк. Я никогда ни с кем не общался по поводу ухода из «Динамо». Тем более, не было никаких переговоров. Останусь ли в «Динамо»? Конечно, у меня контракт, – цитирует Лаксальта Sport24.ru.

Напомним, что Лаксальт выступает за «Динамо» с июля прошлого года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за москвичей футболист отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2024 года.