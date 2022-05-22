Тедеско стал самым молодым тренером за последние 43 года, завоевавшем Кубок Германии

Вчера, 21 мая, «Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 по пен.) в финале Кубка Германии.

Напомним, что главным тренером «быков» является экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Специалист стал самым молодым тренером за последние 43 года, завоевавшим данный трофей. Отметим, что на момент матча Тедеско было 36 лет и 251 день.

Рекордсменом страны является Ханс-Дитер Типпенхауэр, под руководством которого «Фортуна» из Дюссельдорфа в 1979 году победила в Кубке. Тогда тренеру было 35 лет и 250 дней.

Напомним, что «Лейпциг» впервые в своей истории выиграл Кубок Германии.