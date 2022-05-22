Почеттино покинет пост главного тренера «ПСЖ» в ближайшее время

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует в ближайшее время прекратить трудовое сотрудничество с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Николо Скира, парижский клуб будет вынужден выплатить 15 миллионов евро 50-летнего аргентинцу в качестве неустойки за досрочный разрыв действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года. Также отмечается, что коллектив покинет спортивный директор команды Леонардо.

Напомним, Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января прошлого года. Под его руководством парижане стали чемпионами Франции, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.