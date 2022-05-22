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Булыкин призвал дождаться решения руководства «Рубина» по ситуации с возможным уходом Слуцкого

Действующий контракт специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.
22 мая 2022 10:39
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу вылета «Рубина» в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

Напомним, что вчера, 21 мая, подопечные Леонида Слуцкого на своем поле уступили «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинули лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

– Надо ли Слуцкому уходить из «Рубина» после вылета из РПЛ? Это зависит от решения руководства. Конечно, результаты ужасные, и поведение со стороны Слуцкого было не очень. Дождемся официального решения и посмотрим, что будет дальше, – цитирует Булыкина «Спорт День за Днем».

Добавим, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под руководством 51-летнего специалиста клуб одержал 30 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 32 поражения. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «Спорт день за днем»
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