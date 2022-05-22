Чуамени стал главной трансферной целью «Реала» на лето 2022 года после неудачи с подписанием Мбаппе

Стало известно о том, кого намерен приобрести «Реал» в летнее трансферное окно после того, как клубу не удалось заключить контракт с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

По информации Marca, руководство «сливочных» сделало своей приоритетной целью подписание опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Ранее сообщалось, что испанская команда рассматривает кандидатуру 22-летнего француза в качестве возможной замены хавбеку Каземиро.

Напомним, что Чуамени выступает за «Монако» с конца января 2020 года – на его счету 95 проведенных матчей за «монегасков» во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции полузащитник провел восемь встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.