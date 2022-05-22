Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил о своем уходе из петербургского клуба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своих соцсетях объявил о том, что он покидает клуб по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что действующее соглашение 33-летнего футболиста с сине-бело-голубыми. Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Црвены Звезды» и «Фенербахче».

– Питер, спасибо за все! – написал Дзюба.

Напомним, что Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

В составе национальной команды футболист отыграл 55 встреч (30 голов).