«Нижний Новгород» готов подписать контракт с Денисом Черышевым

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил о желании клуба заключить контракт с фланговым полузащитником Денисом Черышевым ближайшим летом.

Ранее стало известно о том, что 31-летний россиянин покинет «Валенсию» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

– Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но, думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста, – цитирует Измайлова «Чемпионат».

Добавим, что Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Реала», «Вильярреала» и «Севильи».

В составе сборной России футболист провел 33 встречи (12 голов).