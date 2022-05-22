РФС опубликовал расписание стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ

Пресс-служба РФС сообщила о том, когда состоятся стыковые матчи с участием клубом РПЛ и ФНЛ.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 были сформированы следующие пары: «СКА-Хабаровск» – «Химки», «Оренбург» – «Уфа».

По информации РФС, первые игры пройдут 25 мая в Оренбурге и Хабаровске, а ответные – 28 мая в Химках и Уфе. Согласно регламенту, при равенстве голов в двух встречах победителями будут признаны клубы, отличившиеся большим количеством голов в выездных играх. В случае нейтралитета в данном показателе, будут запланированы дополнительное время и серия пенальти.