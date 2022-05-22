В «Зените» подтвердили информацию об уходе Дзюбы из клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся новость о том, что форвард Артем Дзюба покидает петербургский клуб.

Ранее 33-летний футболист в своих соцсетях объявил об уходе из стана сине-бело-голубых на правах свободного агента.

– Прощание – не инсценировка. Ждите заявление от клуба, – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Отметим, что в подписании Дзюбы летом 2022 года заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче».