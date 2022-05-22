Кроос выразил заинтересованность в том, чтобы играть под руководством Клоппа

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос сообщил о своем желании поработать с Юргеном Клоппом, который в данный момент возглавляет «Ливерпуль».

Отметим, что действующий контракт 32-летнего немца с мадридским клубом рассчитан 30 июня 2023 года. При этом руководство «сливочных» ведет переговоры с футболистом по поводу продления трудового сотрудничества.

– Безусловно, я бы хотел поиграть под руководством Клоппа. Его «Боруссия» была невероятна. Теперь же он построил команду мирового уровня в «Ливерпуле». Клопп – успешный тренер, – цитирует Крооса AS.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В общей сложности он отыграл за команду 363 матча, забил 24 гола и отдал 83 результативных паса. Вместе с клубом хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также трижды завоевывал чемпионат Испании.