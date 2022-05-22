Отец Черышева заявил, что его сын рассмотрит предложения от клубов РПЛ

Дмитрий Черышев, отец флангового полузащитника Дениса Черышева, сообщил о том, что его сын может продолжить свой карьеру в РПЛ.

Ранее стало известно о том, что 31-летний россиянин покинет «Валенсию» по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Заинтересованность в подписании футболиста уже выразил «Нижний Новгород».

– Завершился этап в «Валенсии». Сначала ты играешь в одной команде, после переходишь в другую. Давайте пока не будем обсуждать вопрос о будущем Дениса. Поступит предложение из России, мы его рассмотрим, – цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».

Добавим, что Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Реала», «Вильярреала» и «Севильи».

В составе сборной России футболист провел 33 встречи (12 голов).