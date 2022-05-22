Владислав Сарвели: «Крылья Советов» будут выше восьмого места в следующем сезоне РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился эмоциями от результатов клуба в сезоне-2021/22.

Отметим, что вчера, 21 мая, подопечные Игоря Осинькина дома уступили «Локомотиву» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ. Тем самым, команда заняла итоговое восьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

– Хороший сезон. Болельщики теперь приходят на стадион смотреть футбол, мы их радуем. Хотели закончить на красивой ноте. В следующем сезоне прибавим. В следующем сезоне восьмое место будет неприемлемо для нас, мы будем намного выше, – цитирует Сарвели портал «Метарейтинг».

Добавим, что в прошедшем сезоне 24-летний Сарвели отыграл 30 матчей за самарский клуб во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами и четыре голевыми передачами.