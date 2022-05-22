Испанский журналист назвал Мбаппе предателем и трусом после несостоявшегося перехода в «Реал»

Испанский журналист Хосе Феликс Диас раскритиковал решение форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе подписать новое соглашение с парижским клубом, отказавшись от трансфера в «Реал» летом 2022 года.

Напомним, что вчера, 21 мая, французская команда официально объявила о продлении контракта с 23-летним игроком до конца сезона-2024/2025.

– Мбаппе, ты не мужчина. Безусловно, ты по-прежнему останешься великолепным футболистом, но будешь мелким человеком, который не держит свое слово. Ты предатель, разрушивший надежды миллионов людей. Ты трус, отказавшийся ответить «Реалу», когда клуб пытался с тобой связаться. 10 дней назад ты говорил, что никаких проблем с переходом не возникнет, однако затем ты перестал выходить на связь, – сказал Диас в эфире YouTube-канала El Chiringuito de Jugones.

Напомним, что Мбаппе присоединился к составу «ПСЖ» в июле 2018 года. Всего футболист отыграл за парижан 217 матчей, забил 171 гол и отдал 87 результативных передач.